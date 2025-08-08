Джонні Фішер висловився стосовно Олександра Усика та його серії без поразок у профі. Британський супертяж назвав боксерів, які можуть здолати абсолютного чемпіона світу, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Кому під силу зупинити Усика?

Джонні Фішер назвав двох боксерів, які можуть здолати Олександра Усик в очному протистоянні. На його думку, це новозеландець Джозеф Паркер та австралієць Джей Опетая.

Фішер наголосив, що Опетая поб'є Усику у крузервейті, або піднятись у хевівейт, щоб зустрітись з Олександром. А Джозеф Паркер доволі швидкісний боксер, що може стати проблемою для абсолютного чемпіона світу.

Можливо, такий стиль буде незручним для Усика. Стилі роблять бої. Джошуа проходив таких бійців, як Кличко та Повєткін, знищував їх. Тайсон Ф’юрі робив те саме з іншими бійцями, але стилістично Усик здається метеликом для цих більших супертяжів,

– сказав Фішер.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково здолав Даніеля Дюбуа у реванші 19 липня. Після чого WBO зобов'язала українського боксера захист титулу у бою проти Джозефа Паркера.

Раніше повідомляли про те, що Олександр Усик отримав виклик від американського супертяжа. Боксер зі США заявив, що знищить українського чемпіона в очному протистоянні.