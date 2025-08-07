Український боксер очолив рейтинг. Його найближчим переслідувачем став Теренс Кроуфорд, який у вересні проведе бій проти Сауля Альвареса, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sports Illustrated.
Хто потрапив у рейтинг найкращих боксерів світу P4P?
Натомість Канело втратив одну позицію, опустившись на 7-ме місце. Топ-3 найкращих замикає Наоя Іноуе.
Свої позиції також погіршили Давід Бенавідес і Артур Бетербієв. А от Дмитро Бівол, Шакур Стівенсон і Дзунто Накатані підійнялись вище у рейтингу від Sports Illustrated.
Топ-10 рейтингу P4P від Sports Illustrated
1. Олександр Усик
2. Теренс Кроуфорд
3. Наоя Іноуе
4 (7). Дмитро Бівол
5. Джессі Родрігес
6 (9). Шакур Стівенсон
7 (6). Сауль Альварес
8 (10). Дзунто Накатані
9 (8). Давід Бенавідес
10 (7). Артур Бетербієв
Відзначимо, що у рейтингу немає Даніеля Дюбуа, якого Усик 19 липня ефектно переміг нокаутом у Лондоні. Попереду в Олександра прощальний бій. Наразі невідомо, хто буде суперником непереможного українця. Розглядають декілька варіантів.
Раніше повідомлялось, що Усик очолив рейтинги BoxRec та авторитетного журналу The Ring.