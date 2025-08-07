Украинский боксер возглавил рейтинг. Его ближайшим преследователем стал Теренс Кроуфорд, который в сентябре проведет бой против Сауля Альвареса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sports Illustrated.
Кто попал в рейтинг лучших боксеров мира P4P?
Зато Канело потерял одну позицию, опустившись на 7-е место. Топ-3 лучших замыкает Наоя Иноуэ.
Свои позиции также ухудшили Давид Бенавидес и Артур Бетербиев. А вот Дмитрий Бивол, Шакур Стивенсон и Дзунто Накатани поднялись выше в рейтинге от Sports Illustrated.
Топ-10 рейтинга P4P от Sports Illustrated
1. Александр Усик
2. Теренс Кроуфорд
3. Наоя Иноуэ
4 (7). Дмитрий Бивол
5. Джесси Родригес
6 (9). Шакур Стивенсон
7 (6). Сауль Альварес
8 (10). Дзунто Накатани
9 (8). Давид Бенавидес
10 (7). Артур Бетербиев
Отметим, что в рейтинге нет Даниэля Дюбуа, которого Усик 19 июля эффектно победил нокаутом в Лондоне. Впереди у Александра прощальный бой. Пока неизвестно, кто будет соперником непобедимого украинца. Рассматривают несколько вариантов.
Ранее сообщалось, что Усик возглавил рейтинги BoxRec и авторитетного журнала The Ring.