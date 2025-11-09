Соперником Тараса Шелестюка стал венесуэлец Энтони Саеза. Бой украинского боксера состоялся в эквадорском городе Кито, информирует 24 Канал.

Вот так Обиженный Усиком боксер неожиданно вызвал Джошуа на реванш

Как закончился бой Шелестюка?

На протяжении всего 10-раундового боя на арене "Колизей Хулио Сесара Идальго" первым номером действовал 39-летний украинец. Шелестюк хорошо работал джебом и каждый раз мощно сколил представителя Венесуэлы. Саеза не успевал даже заблокировать все удары Тараса.

После экватора боя преимущество украинского боксера стало еще более ощутимым. Шелестюк начал зажимать соперника к канатам. Как ни старался Тарас, но оформить досрочную победу не сумел. Однако преимущество украинца по очкам судей было тотально большим.

Видео с боя Шелестюк – Саеза

Тарас Шелестюк одержал свою 21-ю победу на профи-ринге. Отметим, что в 2025-м украинский боксер уже провел один поединок, в котором нокаутировал американца Роддрикуса Ливси.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Главное о карьере Тараса Шелестюка