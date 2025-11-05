Уже официально известно, кто станет соперником Шелестюка и когда состоится бой. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм украинского боксера.
Читайте также Звездный украинский боксер ярко нокаутировал соперника в бою за два чемпионских пояса
Против кого будет драться Шелестюк?
Тарас Шелестюк проведет следующий бой в довольно экзотической стране. Украинский боксер сразится в Эквадоре в городе Кито.
Запланированная дата поединка Шелестюка – 8 ноября 2025 года. А соперником украинца станет представитель Венесуэлы – Энтони Саеза.
Ранее по информации K.O. Promotions стало известно, с кем будет драться Александр Грицив. Украинский боксер встретится с Сергеем Радченко, защищая титул WBC Francophone в Бриджервейте – 8 декабря 2025 года.
Что известно о Шелестюке?
Тарас Шелестюк за свою карьеру провел 20 боев, не потерпев ни одного поражения. Он имеет в своем активе 19 побед и ничью.
В июле этого года украинский боксер впервые появился на ринге с 2022 года. Шелестюк во втором раунде нокаутировал Роддрикуса Ливси.
Напомним, что Шелестюк является призером Олимпийских игр. В 2012 году украинец завоевал бронзовую медаль.