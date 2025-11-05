Вже офіційно відомо, хто стане суперником Шелестюка та коли відбудеться бій. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм українського боксера.

Проти кого битиметься Шелестюк?

Тарас Шелестюк проведе наступний бій у доволі екзотичній країні. Український боксер битиметься у Еквадорі у місті Кіто.

Запланована дата поєдинку Шелестюка – 8 листопада 2025 року. А суперником українця стане представник Венесуели – Ентоні Саеза.

Раніше за інформацією K.O. Promotions стало відомо, з ким битиметься Олександр Гриців. Український боксер зустрінеться з Сергіеєм Радченком, захищаючи титул WBC Francophone у бріджервейті – 8 грудня 2025 року.

Що відомо про Шелестюка?