29-річний український боксер зустрівся із аргентинцем Джоелем Маркосом Мафауадою. На кону стояли титули IBF International і WBO International у напівсередній вазі, інформує 24 Канал.

Як закінчився бій Карена Чухаджяна?

Вже у другому раунді поєдинок було достроково завершено. Мафауада не встояв перед серією потужних ударів Чухаджяна. Після яких аргентинський боксер опинився на канвасі рингу.

Джоель спробував продовжити бій, підійнявшись на ноги. Але суддя не дозволив продовжити поєдинок аргентинцю, сигналізувавши дострокову перемогу Карена Чухаджяна.

Відео нокауту від Чухаджяна

KAREN WINS



Former Jaron 'Boots' Ennis opponent Karen Chukhadzhian stops Joel Marcos Mafauad in Round 2 in Riga, Latvia



The Ukrainian is ranked #6 with the IBF and #4 with the WBO at 147lbs pic.twitter.com/Y7HH5bcrES — Tokkerū (@ATokkers5) October 11, 2025

Це вже друга перемога українського боксера у 2025-му році. У травні цього року Чухаджян здолав іншого представника аргентинського боксу Крістіана Хав'єра Аялу. Також це друга звитяга поспіль для Карена після болючої поразки від Джарона Енніса у титульному поєдинку.

До слова. За даними BoxRec, за спиною Карена Чухаджяна 26 перемог (14 – нокаутом) при 3-х поразках.

Відзначимо, що також 11 жовтня, але у Києві свій бій провів Ярослав Харциз. Харків'янин ефектно переміг нокаутом у другому раунді Франко Андреаса Кахала. Перед цим аргентинець аж чотири рази опинився у нокдауні.