Суперником українця був Франко Андреас Кахаль з Аргентини. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Top Boxing Generation.
Як завершився бій Харциз – Кахаль?
Ярослав Харциз активно почав бій проти Франко Андреаса Кахаля. Вже у першому раунді український боксер двічі відправив аргентинця у нокдаун.
У наступній трихвилинці Харциз ще раз двічі відправив Кахаля в нокдаун. Після того рефері зупинив бій та зарахував перемогу українського боксера – технічним нокаутом.
Відео з бою Харциз – Кахаль:
Що відомо про Харциза?
У січні 2023 року Ярослав Харциз підписав контракт з K2 Promotions.
28 січня того ж року Харциз дебютував у професійному ринзі. У поєдинку в Польщі українець переміг Мар'яна Веселовські.
Всього у профі Харциз провів 7 поєдинків. На рахунку українського боксера 7 перемог.