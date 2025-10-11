Соперником украинца был Франко Андреас Кахаль из Аргентины. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Top Boxing Generation.
Как завершился бой Харциз – Кахаль?
Ярослав Харциз активно начал бой против Франко Андреаса Кахаля. Уже в первом раунде украинский боксер дважды отправил аргентинца в нокдаун.
В следующей трехминутке Харциз еще раз дважды отправил Кахаля в нокдаун. После этого рефери остановил бой и засчитал победу украинского боксера – техническим нокаутом.
Видео с боя Харциз – Кахаль:
Что известно о Харцизе?
В январе 2023 года Ярослав Харцыз подписал контракт с K2 Promotions.
28 января того же года Харциз дебютировал в профессиональном ринге. В поединке в Польше украинец победил Марьяна Веселовски.
Всего в профи Харцыз провел 7 поединков. На счету украинского боксера 7 побед.