Бой с участием Хегая состоится в Мексике. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.
С кем и когда будет драться Хегай?
Арнольд Хегай впервые в карьере проведет титульный поединок. Украинский боксер встретится с Рафаэлем Эспиносой в бою за чемпионский пояс WBO в полулегком весе.
Бой Хегай – Эспиноса состоится в рамках вечера бокса в Мексике. Плановая дата проведения поединка – 15 ноября 2025 года.
По информации BoxRec, Арнольд Хегай уступает Рафаэлю Эспинозе по росту. Мексиканский боксер имеет рост 195 сантиметров, превосходя украинца на 20 сантиметров.
Что известно о Хегае?
Арнольд Хегай за свою карьеру провел 25 поединков в профессиональном ринге. На счету украинского боксера 22 победы, 2 поражения и 1 ничья.
Хегай в последний раз дрался 12 сентября 2025 года. Украинец победил Либорио Солиса единогласным решением судей.
Ранее Арнольд Хегай выступал в России. Украинский боксер высказался о поединках во враждебной стране.