Александр Усик считает, что это 27-летний Даниил Жасан. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на интервью боксера для Exceed Boxing.

Читайте также Легенда бокса назвал один из лучших боев в истории: его в карьере Усика еще не было

Что сказал Усик о Жасане?

Александр Усик отметил, что Даниил Жасан мог пробиться дальше на чемпионате мира по боксу 2025 года в Ливерпуле. Однако украинский боксер заявил, что на все есть воля Господа.

"Король хевивейта" вспомнил, как сам собственно в 2009 году стал бронзовым призером на чемпионате мира. Однако впоследствии полностью изменился и выиграл следующий турнир.

Так что у него, мне кажется, большое будущее, если он будет хорошо работать,

– сказал Усик.

Интервью Усика для Exceed Boxing: смотрите видео

Отметим, что талантливый боксер Даниэль Лапин из команды Александра Усика снялся с поединка против Троя Джонса. У Queensberry Promotions сообщили, что украинец травмировался и не сможет драться с британцем.

Что известно о Жасане?