Легендарный бывший боксер хотел бы увидеть бой Александра Усика против Эвандера Холифилда. По мнению Леннокса Льюиса, оба боксера имеют прекрасные навыки, поэтому могли бы подарить болельщикам замечательное противостояние, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing News.

Какой бой Усика был бы лучшим в истории бокса?

Льюис выделил сильные стороны обоих культовых боксеров, которых столкнул в гипотетическом бою.

Усик и Холифилд имеют невероятные боксерские навыки. Александр имеет невероятное качество – это его движение по рингу. У обоих замечательная защита и хорошая работа ног. К тому же они поднялись с крузервейта. Это был бы один из лучших поединков в истории бокса,

– сказал Леннокс.

Ранее промоутер Эдди Хирн предположил, если бы закончился бой Усика против Холифилда. По его мнению, украинский чемпион бы точно не проиграл легенде бокса. Его слова цитировало издание Seconds Out.

"Холифилд – один из моих любимых боксеров. Я всегда говорил: когда он был в крузервейте, Усик против Холифилда в крузервейте – я просто не вижу, чтобы Усик мог проиграть. Холифилд был очень особенным. Но если говорить о стиле и о том, что он делал ногами: Холифилд был чрезвычайно крепким – шел вперед, имел "гранитный подбородок", бил без остановки. А Усик – он скорее разбирает тебя, коснулся, коснулся, сместился", – рассказал Хирн.

