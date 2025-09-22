Легендарний колишній боксер хотів би побачити бій Олександра Усика проти Евандера Холіфілда. На думку Леннокса Льюїса, обидва боксери мають чудові навички, тому могли б подарувати уболівальникам чудове протистояння, передає 24 Канал із посиланням на Boxing News.

Варте уваги Ексчемпіон світу зізнався, як Кличко переплюнув Льюїса

Який бій Усика був би найкращим в історії боксу?

Льюїс виділив сильні сторони обох культових боксерів, яких зіштовхнув у гіпотетичному бою.

Усик та Холіфілд мають неймовірні боксерські навички. Олександр має неймовірну якість – це його рух по рингу. В обох чудовий захист і гарна робота ніг. До того ж вони піднялися з крузервейту. Це був би один із найкращих поєдинків в історії боксу,

– сказав Леннокс.

Раніше промоутер Едді Хірн припустив, якби закінчився бій Усика проти Холіфілда. На його думку, український чемпіон б точно не програв легенді боксу. Його слова цитувало видання Seconds Out.

"Холіфілд – один із моїх улюблених боксерів. Я завжди казав: коли він був у крузервейті, Усик проти Холіфілда в крузервейті – я просто не бачу, щоб Усик міг програти. Холіфілд був дуже особливим. Але якщо говорити про стилі та про те, що він робив ногами: Холіфілд був надзвичайно міцним – йшов уперед, мав "гранітне підборіддя", бив без зупину. А Усик – він радше розбирає тебе, торкнувся, торкнувся, змістився", – розповів Хірн.

Якою є статистика боїв у кар'єрах Усика та Холіфілда?