Легендарний колишній боксер хотів би побачити бій Олександра Усика проти Евандера Холіфілда. На думку Леннокса Льюїса, обидва боксери мають чудові навички, тому могли б подарувати уболівальникам чудове протистояння, передає 24 Канал із посиланням на Boxing News.
Який бій Усика був би найкращим в історії боксу?
Льюїс виділив сильні сторони обох культових боксерів, яких зіштовхнув у гіпотетичному бою.
Усик та Холіфілд мають неймовірні боксерські навички. Олександр має неймовірну якість – це його рух по рингу. В обох чудовий захист і гарна робота ніг. До того ж вони піднялися з крузервейту. Це був би один із найкращих поєдинків в історії боксу,
– сказав Леннокс.
Раніше промоутер Едді Хірн припустив, якби закінчився бій Усика проти Холіфілда. На його думку, український чемпіон б точно не програв легенді боксу. Його слова цитувало видання Seconds Out.
"Холіфілд – один із моїх улюблених боксерів. Я завжди казав: коли він був у крузервейті, Усик проти Холіфілда в крузервейті – я просто не бачу, щоб Усик міг програти. Холіфілд був дуже особливим. Але якщо говорити про стилі та про те, що він робив ногами: Холіфілд був надзвичайно міцним – йшов уперед, мав "гранітне підборіддя", бив без зупину. А Усик – він радше розбирає тебе, торкнувся, торкнувся, змістився", – розповів Хірн.
Якою є статистика боїв у кар'єрах Усика та Холіфілда?
- Холіфілд востаннє боксував у 2011-му, коли здолав Браяна Нільсена з Данії нокаутом у 10-му раунді.
- Евандер провів у своїй кар'єрі 57 боїв, у яких здобув 44 перемоги (29 – нокаутом), зазнав 10 поразок, розписав 2 нічиї та один двобій був таким, що не відбувся.
- Щодо Усика, то Олександр у своєму крайньому протистоянні вдруге у своїй кар'єрі здолав Даніеля Дюбуа. Після чого українець довів переможну серію у професіоналах до 24-х поєдинків поспіль.
- Усику вже сватають для останнього двобою у кар'єрі Джейка Пола. Їх зустріч може відбутись у 2026-му році в октагоні за правилами ММА.