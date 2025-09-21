Рей Мерсер відверто розповів, що до очного бою не знав про Володимира Кличка. Усю міць українця він відчув безпосередньо у рингу, передає 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

Цікаво дізнатись Колишній тренер Кличка зізнався, який боксер був талановитіший за українську легенду

Що сказав Рей Мервер про Володимира Кличка?

Колишній чемпіон світу порівняв Кличка-молодшого із Ленноксом Льюїсом. На його думку, тоді Володимир спокійно перевершив тодішнього Льюїса.

Я колись бився з Володимиром Кличком. Він був великим і сильним хлопцем. Я насправді його не знав, тому, коли він мене вдарив, я подумав: "Чорт, звідки взявся цей українець?" Я був у формі, а він був просто потужним хлопцем, його джеб і все було на високому рівні, він був кращий, ніж Льюїс,

– розповів Мервер.

До слова. Мервер бився проти Кличка-молодшого 29 червня 2002-го. Тоді у США перемогу технічним нокаутом у 6-му раунді святкував Володимир. На кону стояв титул чемпіона у важкій вазі за версією WBO.

Що відомо про Рея Мервера?

За спиною американського боксера 44 бої на профі-рингу, у яких він здобув 36 перемог (26 – нокаутом), зазнавши при цьому 7-ми поразок та розписав одну мирову.

Бився не лише проти Володимира Кличка, а й Леннокса Льюїса, якому програв 10 травня 1996-го у Нью-Йорку.

Мервер також має досвід виступів у кікбоксингу (два програні зустрічі) та змішаних єдиноборствах (один переможний бій).

Раніше Мерсер розповів, хто був його найсильнішим суперником.

Як Льюїс висловлювався про Кличків?

Раніше Леннокс Льюїс на своїй сторінці в інстаграмі висловився про Володимира Кличка Легенда боксу зізнався, що поважає найпопулярніших братів в українському спорті

"Володимир Кличко став домінуючим боксером в суперважкій вазі, створив свою спадщину та займає високе місце в історії. Я називаю обох братів своїми друзями та братами, пишаюся цим", – сказав Льюїс.