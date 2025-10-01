Бій за участі Хегая відбудеться у Мексиці. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

З ким та коли битиметься Хегай?

Арнольд Хегай вперше в кар'єрі проведе титульний поєдинок. Український боксер зустрінеться з Рафаелем Еспіносою у бою за чемпіонський пояс WBO у напівлегкій вазі.

Бій Хегай – Еспіноса відбудеться в межах вечора боксу в Мексиці. Планова дата проведення поєдинку – 15 листопада 2025 року.

За інформацією BoxRec, Арнольд Хегай поступається Рафаелю Еспінозі за зростом. Мексиканський боксер має зріст 195 сантиметрів, переважаючи українця на 20 сантиметрів.

Що відомо про Хегая?