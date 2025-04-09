Хегай пояснив, чому він бився у ворожій країни. Арнольд відверто розповів, чи жалкує він стосовно виступів на території держави-агресорки, повідомляє 24 канал із посиланням на Спорт-Експерс Україна.

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Хегай про бої в Росії

Арнольд Хегай заявив, що виправити минуле неможливо. Тому, на його думку, немає сенсу шкодувати про те, що вже відбулось.

Український боксер зазначив, що він міг завершити кар'єру. Якби не бився на території Росії. Хегай наголосив, що в той час йому не вдалось знайти промоутера в Україні або Європі.

Не знаю. Я отримав хороший досвід. На той момент у нас начебто були нормальні стосунки. Мене впускали, я спокійно бився та приїздив додому. Ніяких проблем. Зараз вже важко про це думати,

– сказав Хегай.

Арнольд зізнався, що підтримує стосунки з колишнім менеджером з Росії. Хегай також поскаржився на велику кількість хейту зі сторони українців через те, що виступав у ворожій країні.

До слова. Арнольд Хегай провів 12 поєдинків у Росії з самого початку агресії проти України. Останній бій українського боксера на території ворожої країни відбувся у 2017 році.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку Арнольд Хегай бився проти Джоета Гонсалесу. Українець програв американському боксеру у березні 2025 року.