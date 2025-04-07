Проте здобутки у професійному ринзі, це не все чого прагне Усик. Олександр розповів про головну мету у житті, повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал Слава Дьомін.

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Чого прагне Усик

Олександр Усик постійно допомагає Збройним силам України та загалом рідній країні. Зокрема, Король хевівейту своїми перемогами прославляє рідну країну на весь світ.

Головна мета Усика у житті пов'язана з Батьківщиною. Олександр хоче, щоб України процвітала та її поважали в усьому світі.

Моя головна мета – врятуватися. Врятувати свою душу. Це першочергова мета мого життя. Моє велике бажання – це велике процвітання моєї країни, щоб люди приїжджали до нас і втрачали дар мови. Я хочу, щоб у нас була розвинена країна з податками, системою судів, поліцією, навчанням і лікуванням. Я хочу, щоб наші люди відчули, що таке справжнє життя, а не існування,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик має свій благодійний фонд. Ба більше, на вимогу чемпіона, що була прописана у контракті, Тайсон Ф'юрі частину гонорару віддав на допомогу Україні.