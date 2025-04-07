Однако достижения в профессиональном ринге, это не все к чему стремится Усик. Александр рассказал о главной цели в жизни, сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Слава Демин.

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Чего хочет Усик

Александр Усик постоянно помогает Вооруженным силам Украины и вообще родной стране. В частности, Король хевивейта своими победами прославляет родную страну на весь мир.

Главная цель Усика в жизни связана с Родиной. Александр хочет, чтобы Украина процветала и ее уважали во всем мире.

Моя главная цель – спастись. Спасти свою душу. Это первоочередная цель моей жизни. Мое большое желание – это большое процветание моей страны, чтобы люди приезжали к нам и теряли дар речи. Я хочу, чтобы у нас была развитая страна с налогами, системой судов, полицией, обучением и лечением. Я хочу, чтобы наши люди почувствовали, что такое настоящая жизнь, а не существование,

– сказал Усик.

Напомним, что Александр Усик имеет свой благотворительный фонд. Более того, по требованию чемпиона, что была прописана в контракте, Тайсон Фьюри часть гонорара отдал на помощь Украине.