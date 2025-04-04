Спенсер Оливер думает, что после такого выбора Александр Усик потеряет пояс WBO. Ведь боксерская организация обязала украинца провести защиту пояса против Джозефа Паркера, но Усик может отказаться от этого боя ради реванша с Даниэлем Дюбуа.

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Боя за "абсолют" не будет

Хотя есть вероятность, что Усик просто отсрочит битву с Паркером. Тогда Александр сохранит титул. Если же украинец таки потеряет пояс, то по мнению чемпиона мира, за вакантный титул подерутся Паркер и Энтони Джошуа, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

"Я думаю, что мы увидим поединок Александра Усика против Дэниела Дюбуа. Этот бой состоится, но перед этим Усик потеряет титул WBO. И мне кажется, временный чемпион Джозеф Паркер будет драться за этот титул с Энтони Джошуа. Дерек Чисора? Он хочет боя с Дюбуа. Но произойдет ли он? Да, но не скоро. Но если кто-то и заслуживает шанс, то это Дерек Чисора", – рассказал Спенсер.

Оливер уверен, что реванш Усик – Дюбуа не соберет полного стадиона "Уэмбли" в Лондоне.

Усику и Дюбуа не продадут "Уэмбли". Я считаю, что на этот вечер нужен еще один крутой бой, такой как Паркер – Джошуа,

– добавил Оливер.

Ранее же такое заявление об отсутствии ажиотажа "Уэмбли" во время этого боя делал Дерек Чисора, который тоже хочет подраться с Дюбуа. "Del Boy" хочет красиво попрощаться с боксом в своем юбилейном 50-м бою.

Справка. Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023-го года в польском городе Вроцлав. Встреча закончилась победой Александра техническим нокаутом в 9-м раунде.

Интересно, что Усик не против провести реванш с "Динамитом" в Саудовской Аравии, где он в 2024-м году дважды победил Тайсона Фьюри.