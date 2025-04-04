Спенсер Олівер гадає, що після такого вибору Олександр Усик втратить пояс WBO. Адже боксерська організація зобов'язала українця провести захист поясу проти Джозефа Паркера, але Усик може відмовитись від цього бою заради реваншу із Даніелем Дюбуа.

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Бою за "абсолют" не буде

Хоча є імовірність, що Усик просто відтермінує битву із Паркером. Тоді Олександр збереже титул. Якщо ж українець таки втратить пояс, то на думку чемпіона світу, за вакантний титул поб'ються Паркер та Ентоні Джошуа, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

"Я думаю, що ми побачимо поєдинок Олександра Усика проти Деніела Дюбуа. Цей бій відбудеться, але перед цим Усик втратить титул WBO. І мені здається, тимчасовий чемпіон Джозеф Паркер буде битися за цей титул з Ентоні Джошуа. Дерек Чісора? Він хоче бою з Дюбуа. Але чи станеться він? Так, але не скоро. Але якщо хтось і заслуговує на шанс, то це Дерек Чісора", – розповів Спенсер.

Олівер впевнений, що реванш Усик – Дюбуа не збере повного стадіону "Вемблі" у Лондоні.

Усику та Дюбуа не продадуть "Вемблі". Я вважаю, що на цей вечір потрібний ще один крутий бій, такий як Паркер – Джошуа,

– додав Олівер.

Раніше ж таку заяву щодо відсутності ажіотажу "Вемблі" під час цього бою робив Дерек Чісора, який теж хоче побитись із Дюбуа. "Del Boy" хоче красиво попрощатись із боксом у своєму ювілейному 50-му бою.

Довідка. Перший бій між Усиком та Дюбуа відбувся у серпня 2023-го року у польському місті Вроцлав. Зустріч закінчилась перемогою Олександра технічним нокаутом у 9-му раунді.

Цікаво, що Усик не проти провести реванш із "Динамітом" у Саудівській Аравії, де він у 2024-му році двічі переміг Тайсона Ф'юрі.