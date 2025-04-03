Чисора назвал следующего соперника, с которым разделит ринг. Дерек заявил, что будет драться против Даниэля Дюбуа, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Чисора о бое против Дюбуа

Дерек Чисора считает, что бой против Даниэля Дюбуа соберет полный "Уэмбли". Британец объяснил, почему именно он будет драться против "Динамита". По его мнению, Александр Усик встретится с Джозефом Паркером.

Я хочу провести бой за титул чемпиона мира с Дюбуа на "Уэмбли". Я знаю, что Даниэль отказался от боя с Джозефом Паркером, но он учится. Он хороший боец, который сейчас учится ремеслу. Он будет защищать свой титул против меня, потому что я знаю, что Джозеф Паркер хочет драться за титул WBO с Александром Усиком,

– сказал Чисора.

Отметим, что в последний раз Дерек Чисора дрался против Отто Валлина в феврале 2025 года. Британский ветеран одолел мощного шведа единогласным решением судей.

Всего за свою карьеру Дерек Чисора провел 49 поединков в профессиональном ринге. На счету опытного боксера 36 побед (23 – нокаутом) и потерпел 13 поражений.