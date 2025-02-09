На протяжении всего поединка Дерек Чисора доминировал на ринге и просто не давал шансов Отто Валлину. Уже с первого раунда шведский боксер вообще не поражал своим боксом и был очень блеклым, давая делать Дереку все, что он захочет, пишет 24 Канал.

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Валлин был мешком для избиения

Половину 12-раундового пути Чисора был вынужден боксировать с кровью на лице, которую не успевали останавливать в углу британца. В чемпионских раундах было хорошо видно, как Дереку сложно уже даже стоять на ногах. Ветеран отдал на ринге все силы и даже поделился с соперником своей кровью.

Отметим, что в 9-м раунде Валлин эффектно улетел в нокдаун. Отто поднялся на ноги и продолжил бой. Перед последним раундом стало известно, кто из боксеров лидирует по выигранным раундам. У Чисоры было 8 раундов, а у соперника – три.

Победителя встречи определяли судьи, которые единогласно отдали победу ветерану Дереку Чисоре – 114-112, 116-110, 117-109. Красивая точка на боях Чисоры на территории Великобритании.

Видео момента объявления результатов боя

Следующий бой станет для Чисоры юбилейным – 50-м в карьере. Сейчас у Дерека 36 побед в 49-ти поединках, в которых 23 раза отправлял соперников в нокауты. Также потерпел 13-ти поражений.