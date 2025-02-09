Протягом усього поєдинку Дерек Чісора домінував на ринзі та просто не давав шансів Отто Валліну. Вже із першого раунду шведський боксер взагалі не вражав своїм боксом та був дуже бляклим, дававши робити Дереку усе, що він захоче, пише 24 Канал.

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Валлін був мішком для побиття

Половину 12-раундового шляху Чісора був змушений боксувати із кров'ю на обличчі, яку не встигали зупиняти у куті британця. У чемпіонських раундах було добре видно, як Дереку складно вже навіть стояти на ногах. Ветеран віддав на ринзі усі сили та навіть поділився із суперником своєю кров'ю.

Відзначимо, що у 9-му раунді Валлін ефектно полетів у нокдаун. Отто підійнявся на ноги та продовжив бій. Перед останнім раундом стало відомо, хто із боксерів лідирує по виграних раундах. У Чісори було 8 раундів, а у суперника – три.

Переможця зустрічі визначали судді, які одноголосно віддали перемогу ветерану Дереку Чісорі – 114-112, 116-110, 117-109. Красива крапка на боях Чісори на території Великій Британії.

Відео моменту оголошення результатів бою

Наступний бій стане для Чісори ювілейним – 50-м у кар'єрі. Наразі у Дерека 36 перемог у 49-ти поєдинках, у яких 23 рази відправляв суперників у нокаути. Також зазнав 13-ти поразок.