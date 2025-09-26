Наступний поєдинок Олександра Гриціва відбудеться 22 листопада. Український боксер проведе захист поясу WBC Francophone у бріджервейті. Про це стало відомо у профілі K.O.Promotions в інстаграмі, повідомляє 24 Канал.

Оце так Непереможений боксер проведе найбільший бій після епохи Кличка

Коли відбудеться наступний бій Олександра Гриціва?

Наразі невідомо, хто стане суперником Гриціва, але вечір боксу відбудеться у Львові.

Відео оголошення наступного бою Гриціва

Як повідомляє BoxRec, на рахунку Гриціва 11 переможних боїв (7 – нокаутом). Востаннє боксер зі Львова виходив у ринг лише нещодавно 6 вересня. Того вечора Олександр вже у першому раунді нокаутував чеха Вацлава Пейсара. Свою чергову перемогу Гриців здобув у рамках благодійного вечора боксу у Шептицькому (Львівська область).

Що відомо про Олександра Гриців?