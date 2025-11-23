Український боксер зустрівся з представником Польщі у титульному бою у важкій вазі. Бій завершився достроково, повідомляє 24 канал.
Як завершився бій Муслімов – Сочинськи?
Польський боксер кинувся на українця з самого початку поєдинку. Проте Муслімов зміг яскраво відповісти, завдавши влучного удару в обличчя суперника.
Український боксер почав добивати поляка, двічі відправивши його в нокдаун. Сочинськи зумів пережити перший раунд.
У наступній трихвилинці Муслімов опинився у нокдауні. Однак уже у третьому раунді знову повернув ініціативу у поєдинку.
У результаті Сочинськи п'ять разів побував на канвасі. Бій завершився жортским нокаутом від Муслімова, який завоював міжнародний титул – WBC Baltic.
Польський боксер покинув ринг на ношах, прийшовши до тями у кареті швидкої допомоги. Наразі про його стан нічого невідомо.
Відео нокауту у бою Муслімов – Сочинськи:
Що відомо про Муслімова?
Муслімов влітку цього року завоював титули чемпіона України та WBC Ukraine. Після чого український боксер вже міг претендувати на міжнародні чемпіонські пояси.
Тоді у поєдинку він зустрівся з Олексієм Жуком. Муслімов переміг одноголосним рішенням суддів.
Відзначимо, що бій проти Сочинськи став для Муслімова восьмим у його кар'єрі. На його рахунку вісім перемог та жодної поразки.