Украинский боксер встретился с представителем Польши в титульном бою в тяжелом весе. Бой завершился досрочно, сообщает 24 канал.

Как завершился бой Муслимов – Сочински?

Польский боксер бросился на украинца с самого начала поединка. Однако Муслимов смог ярко ответить, нанеся точный удар в лицо соперника.

Украинский боксер начал добивать поляка, дважды отправив его в нокдаун. Сочински сумел пережить первый раунд.

В следующей трехминутке Муслимов оказался в нокдауне. Однако уже в третьем раунде снова вернул инициативу в поединке.

В результате Сочински пять раз побывал на канвасе. Бой завершился жортским нокаутом от Муслимова, который завоевал международный титул – WBC Baltic.

Польский боксер покинул ринг на носилках, придя в сознание в карете скорой помощи. Сейчас о его состоянии ничего неизвестно.

Видео нокаута в бою Муслимов – Сочински:

Что известно о Муслимове?