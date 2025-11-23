Украинский боксер встретился с представителем Польши в титульном бою в тяжелом весе. Бой завершился досрочно, сообщает 24 канал.
Как завершился бой Муслимов – Сочински?
Польский боксер бросился на украинца с самого начала поединка. Однако Муслимов смог ярко ответить, нанеся точный удар в лицо соперника.
Украинский боксер начал добивать поляка, дважды отправив его в нокдаун. Сочински сумел пережить первый раунд.
В следующей трехминутке Муслимов оказался в нокдауне. Однако уже в третьем раунде снова вернул инициативу в поединке.
В результате Сочински пять раз побывал на канвасе. Бой завершился жортским нокаутом от Муслимова, который завоевал международный титул – WBC Baltic.
Польский боксер покинул ринг на носилках, придя в сознание в карете скорой помощи. Сейчас о его состоянии ничего неизвестно.
Видео нокаута в бою Муслимов – Сочински:
Что известно о Муслимове?
Муслимов летом этого года завоевал титулы чемпиона Украины и WBC Ukraine. После чего украинский боксер уже мог претендовать на международные чемпионские пояса.
Тогда в поединке он встретился с Алексеем Жуком. Муслимов победил единогласным решением судей.
Отметим, что бой против Сочински стал для Муслимова восьмым в его карьере. На его счету восемь побед и ни одного поражения.