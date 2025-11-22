Дэвид Хэй предостерег Усика от поединка с непобежденным немцем. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Box Nation.

Почему Усику не надо драться с Кабаэлом?

Легенда бокса считает Кабаэла угрозой для Усика. У немецкого боксера отличные шансы, чтобы одолеть украинского чемпиона мира.

Хэй назвал Кабаэла опытным боксером международного уровня. Он заявил, что немец дрался с бойцами, которых избегают, и не проиграл ни разу. Поэтому Усику не стоит с ним драться, чтобы не испортить свое наследие.

Может не только победить этих великих ребят, но может их полностью уничтожить. Он точно является угрозой для супертяжелого веса. Если он сможет выиграть свой следующий бой, он должен получить поединок,

– сказал Хэй.

Ранее британский обозреватель Саймон Джордан в интервью talkSPORT обвинил Усика в том, что он подставил Джозефа Паркера. Украинский боксер должен был ранее отказаться от титула WBO, но затягиванием украл звание чемпиона мира у новозеландца.

Что известно об Усике и Кабаэле?