Поєдинок за участі Агіта Кабаєла відбудеться в Обергаузені на арені імені Рудольфа Вебера. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Bild.

Коли битиметься Кабаєл?

Агіт Кабаєл з'явиться у ринзі на початку 2026 року – 10 січня. Арена у Німеччині на якій відбудеться поєдинок тимчасового чемпіона світу WBC у надважкій вазі вміщує 13 тисяч осіб.

Відомо, що цей бій буде найбільший з часів Володимира Кличка. Останній подібний поєдинок відбувся у 2015 році, коли "Доктор Сталевий Молот" бився проти Тайсона Ф'юрі у Дюссельдорфі.

Наразі ім'я суперника Агіта Кабаєла не розголошується. Однак відомо, що німецький боксер зустрінеться з бійцем з першої десятки світового рейтингу у наджвакій вазі.

Відзначимо, що раніше talkSPORT повідомляв про те, що Агіт Кабаєл відмовився від бою проти Володимира Кличка. Боксер наголосив, що наразі для нього на першому місці спортивний аспект, а не гроші.

Що відомо про Кабаєла?