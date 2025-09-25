Поєдинок за участі Агіта Кабаєла відбудеться в Обергаузені на арені імені Рудольфа Вебера. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Bild.
Читайте також Екссуперник Усика анонсував дату свого ювілейного бою: коли відбудеться поєдинок
Коли битиметься Кабаєл?
Агіт Кабаєл з'явиться у ринзі на початку 2026 року – 10 січня. Арена у Німеччині на якій відбудеться поєдинок тимчасового чемпіона світу WBC у надважкій вазі вміщує 13 тисяч осіб.
Відомо, що цей бій буде найбільший з часів Володимира Кличка. Останній подібний поєдинок відбувся у 2015 році, коли "Доктор Сталевий Молот" бився проти Тайсона Ф'юрі у Дюссельдорфі.
Наразі ім'я суперника Агіта Кабаєла не розголошується. Однак відомо, що німецький боксер зустрінеться з бійцем з першої десятки світового рейтингу у наджвакій вазі.
Відзначимо, що раніше talkSPORT повідомляв про те, що Агіт Кабаєл відмовився від бою проти Володимира Кличка. Боксер наголосив, що наразі для нього на першому місці спортивний аспект, а не гроші.
Що відомо про Кабаєла?
Агіт Кабаєл провів у професійному ринзі 26 поєдинків. Німецький боксер 18 разів нокаутував своїх суперників, а також не зазнав жодної поразки у кар'єрі.
В останньому поєдинку Агіт Кабаєл бився проти Чжана Чжилея у лютому 2025 року. Німець нокаутував китайського боксера.
Раніше Кабаєл кинув виклик Олександру Усику. Німецький боксер заявив, що готовий зустрітися з українцем.