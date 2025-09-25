Поединок с участием Агита Кабаела состоится в Обергаузене на арене имени Рудольфа Вебера. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Bild.
Когда будет драться Кабаел?
Агит Кабаел появится в ринге в начале 2026 года – 10 января. Арена в Германии на которой состоится поединок временного чемпиона мира WBC в супертяжелом весе вмещает 13 тысяч человек.
Известно, что этот бой будет крупнейший со времен Владимира Кличко. Последний подобный поединок состоялся в 2015 году, когда "Доктор Стальной Молот" дрался против Тайсона Фьюри в Дюссельдорфе.
Сейчас имя соперника Агита Кабаела не разглашается. Однако известно, что немецкий боксер встретится с бойцом из первой десятки мирового рейтинга в сверхтяжелом весе.
Отметим, что ранее talkSPORT сообщал о том, что Агит Кабаел отказался от боя против Владимира Кличко. Боксер отметил, что сейчас для него на первом месте спортивный аспект, а не деньги.
Что известно о Кабаэле?
Агит Кабаел провел в профессиональном ринге 26 поединков. Немецкий боксер 18 раз нокаутировал своих соперников, а также не потерпел ни одного поражения в карьере.
В последнем поединке Агит Кабаел дрался против Чжана Чжилея в феврале 2025 года. Немец нокаутировал китайского боксера.
Ранее Кабаел бросил вызов Александру Усику. Немецкий боксер заявил, что готов встретиться с украинцем.