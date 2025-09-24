Дерек Чисора снова будет драться в конце 2025 года. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на сообщение британского боксера в инстаграме.
Когда будет драться Чисора?
Британский боксер сообщил, когда проведет 50-й юбилейный бой в карьере. Дерек Чисора заявил, что его поединок состоится 13 декабря 2025 года.
Поединок состоится в рамках боксерского шоу Queensberry Promotions. Спортивное шоу будет принимать "Co-op Live Arena" в Манчестере.
Позвольте мне кое-что вам сказать. Мы возвращаемся в Манчестер, 13 декабря, "Путь к 50". Так что бронируйте отели, бронируйте рестораны, мы с Queensberry приедем, чтобы завершить это в Манчестере. Соперник будет объявлен в ближайшее время. У меня уже он был, но большой босс забрал его. Нельзя спорить, когда большой босс говорит, что хочет, поэтому так произошло,
– сказал Чисора.
Ранее Спенсор Браун в интервью Boxing News+ называл возможных соперников Дерека Чисоры. Промоутер заявил, что это может быть Даниэля Дюбуа, который проиграл Александру Усику в реванше 19 июля 2025 года.
Что известно о Чисоре?
Фрэнк Уоррен рассказал, реален ли бой между Дереком Чисорой и Александром Усиком. В частности, промоутер высказался, при каком условии поединок возможен.
Дерек Чисора посягнул на титул Александра Усика. Британский боксер хочет подраться с Джозефом Паркером, если украинец освободит чемпионский пояс WBO.
Дерек Чисора за свою карьеру провел 49 боев. Британец имеет в своем активе 36 побед и 13 поражений.