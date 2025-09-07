Фрэнк Уоррен высказался относительно титулов Александра Усика. В частности, промоутер поделился мыслями относительно боя украинского боксера с Дереком Чисорой, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Подерется ли Усик с Чисорой?

Фрэнк Уоррен рассказал, реален ли бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой. Промоутер считает, что есть возможность увидеть украинского чемпиона в бою с британцем снова.

Уоррен рассказал, при каком условии Усик встретится с Чисорой в очном противостоянии. Для этого украинскому боксеру нужно отказаться от своих титулов.

Если он откажется от всех других поясов и оставит себе только этот, и если это будет последний, то так, это вполне возможно, если он действительно решит так сделать,

– сказал Уоррен.

Напомним, что Александр Усик завоевал титул IBF в реванше с Даниэлем Дюбуа. Украинец нокаутировал британского боксера в пятом раунде поединка и завладел его чемпионским титулом.

Что известно о бое Усик – Чисора?