Тренер Дерека Чисоры сравнил стиль Александра Усика с любительским боксом. Алексис Деметриадес рассказал, чтобы победить украинского боксера не нужно пытаться перебоксировать его, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.

Интересно узнать Потенциальный соперник Усика неожиданно подобрал украинцу оппонента

Что нужно сделать, чтобы победить Усика?

Наставник рассказал секрет успеха над боксером из Крыма, вспомнив победы Усика над Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Такие боксеры, как Усик, имеют прыгающий стиль и латеральное движение, как в любительском боксе. Он провел 300-400 боев. Ты не побьешь его, пытаясь перебоксировать его. Ты можешь побить его, затянув в драку, заставив его стать на заднюю ногу. Но это нужно делать безопасно. Нужно сокращать дистанцию безопасно. Джошуа не смог этого сделать, Фьюри тоже, а Чисора смог,

– заявил Деметриадес.

Чисора бросал вызов Усику?