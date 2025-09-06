33-летний боксер из Новой Зеландии заговорил о потенциальном бое Александра Усика против Мозеса Итаумы. Джозеф Паркер считает, если украинец задержится на профи-ринге, то "Новый Майк Тайсон" может дать ему достойную битву, передает 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.
Кого в соперники Усику подобрал Паркер?
Паркер похвалил 20-летнего боксера из Великобритании.
Мозес Итаума – талантливый боксер. Если Усик продолжит драться, то это будет серьезный поединок для него. Но в первую очередь с Александром должен подраться я,
– сказал Паркер.
Напомним, что WBO пошла на встречу Усику, который из-за травмы спины попросил отсрочить переговоры о поединке против Паркера. До конца 2025 года организация не будет торопить Александра. К началу следующего года украинец гарантированно будет владеть титулом абсолютного чемпиона в хевивейте.
Зато Джозеф может выйти в ринг против Фабио Уордли.
Что известно о потенциальном бое Усик – Итаума?
- Итаума 16 августа легко нокаутировал опытного Диллиана Уайта. Мозес оформил свою 13-ю победу на профи-ринге в свои всего 20 лет (11 – нокаутом).
- После поединка британец заверил, что не будет бросать вызов Усику, ведь еще не заслужил на данный поединок против непобедимого украинца.
- Промоутер Эдди Хирн рассказал, кто может нанести поражение Итауме. И это не Усик.
- Бывший чемпион мира Майрис Бриедис предостерег "Нового Майка Тайсона" от боя с Александром.