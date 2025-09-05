Четыре категории: GOAT, легенда, большой и хороший боксер. Даниэль Дюбуа удивил своим выбором позиции для Александра Усика, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
Кто лучше Усика по мнению Дюбуа?
По мнению "Динамита", аж шестеро боксеров переплюнули непобедимого украинца. Дюбуа поставил себя в один ряд с Усиком, которому уже дважды проиграл. Их обоих Даниэль отправил в категорию "Легенды". Также туда попал обязательный претендент по линии WBO
Зато в высшую категорию "GOAT" попали современные боксеры в компанию легенд.
- GOAT: Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа, Джордж Форман, Тайсон Фьюри, Леннокс Льюис и Мухаммед Али.
- Легенда: Джозеф Паркер, Александр Усик и Даниэль Дюбуа.
- Великий: никто
- Хороший: никого
Напомним, что 19 июля 2025 года Дюбуа во второй раз проиграл Усику в реванше. Украинец нокаутировал британца в 5-м раунде на лондонском "Уэмбли". Даниэль не смог стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте, которое стояло на кону.
Что известно о возвращении Дюбуа в ринг?
- В конце августа 2025 года Дюбуа анонсировал свое возвращение в ринг, анонсируя большие новости.
- Филип Хргович уже успел бросить вызов Дюбуа. Хорват стремится взять реванш за поражение годичной давности.
- После второго поражения от Усика в тренерском штабе Дюбуа произошли большие изменения. Сначала стало известно о прощании с Кираном Фаррелом, который входил в тренерский штаб Чарльза.
- Впоследствии еще и стало известно, что сам Дон Чарльз больше не работает с "Динамитом".