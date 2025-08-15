Тренерский штаб "Динамита" покинул британский специалист Киран Фаррел. Наставник работал в команде Даниэля Дюбуа в течение последних 18 месяцев и помог ему стать чемпионом мира, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Кирана Фаррела.

Кто покинул тренерский штаб Дюбуа?

Тренер добавил, что пока не будет комментировать свой уход из команды Дюбуа.

Я принял решение покинуть команду Дюбуа. За 18 месяцев работы мы достигли очень много, включая незабываемый вечер на стадионе "Уэмбли". То, что я помог Даниэлю в завоевании титула чемпиона мира в супертяжелом весе, стало для меня наградой. Желаю Даниэлю всего наилучшего в будущем,

– написал Фаррел.

Напомним, что главным тренером Дюбуа является Дон Чарльз.

Отметим, что 19 июля Дюбуа потерпел свое 3-е поражение в 25-ти боях, в которых оформил также 22 победы (21 – нокаутом). Это было второе поражение от Александра Усика.

К слову, Даниэлю уже бросил вызов хорватский супертяжеловес Филип Хргович. Хорват хочет взять реванш за поражение, которое он потерпел 1 июня 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Дюбуа уже ищут следующего соперника. Среди потенциальных соперников есть Тони Йока, который является новичком промоутерской компании Queensberry Promotions.