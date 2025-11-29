Агит Кабаел объяснил, почему Усик должен драться против него. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на SkySports.

Почему Усик должен драться с Кабаэлом?

Немецкий боксер считает себя самым достойным соперником для украинского чемпиона. Кроме того, он как и Усик не потерпел ни одного поражения в карьере.

После боя с Чжаном все поняли, какого Кабаела уровня. Фрэнк Санчес тоже очень хороший боксер, но, думаю, моя победа над Чжаном была более значимой. Я всегда верил в себя, но после боя с Чжаном все в боксе говорят, что Кабаел – боксер мирового уровня,

– сказал Кабаел.

Также немец признался, какая у него самая большая мечта. Он хочет вернуть большой бокс в Германию, и считает, что бой против именитого боксера поможет полностью заполнить стадион.

Ранее Кабаэл в интервью talkSPORT рассказал о том, почему отказался от боя с Владимиром Кличко. Немецкий боксер заявил, что сейчас его интересует собственная карьера, а не просто денежные поединки.

Что известно о Кабаэле?