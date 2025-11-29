Агіт Кабаєл пояснив, чому Усик повинен битися проти нього. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на SkySports.
Чому Усик повинен битися з Кабаєлом?
Німецький боксер вважає себе найгіднішим суперником для українського чемпіона. Окрім того, він як і Усик не зазнав жодної поразки у кар'єрі.
Після бою з Чжаном усі зрозуміли, якого Кабаєла рівня. Френк Санчес теж дуже хороший боксер, але, гадаю, моя перемога над Чжаном була більш значущою. Я завжди вірив у себе, але після бою з Чжаном усі в боксі кажуть, що Кабаєл – боксер світового рівня,
– сказав Кабаєл.
Також німець зізнався, яка у нього найбільша мрія. Він хоче повернути великий бокс до Німеччині, і вважає, що бій проти іменитого боксера допоможе повністю заповнити стадіон.
Раніше Кабаєл в інтерв'ю talkSPORT розповів про те, чому відмовився від бою із Володимиром Кличком. Німецький боксер заявив, що наразі його цікавить власна кар'єра, а не просто грошові поєдинки.
Що відомо про Кабаєла?
Німецький боксер за свою кар'єру провів 26 поєдинків. На його рахунку 26 перемог та жодної поразки.
Востаннє Кабаєл бився у лютому 2025 року. Тоді він переміг Чжана Чжилея та став головним претендентом на титул WBC, який володіє Усик.
Наступний бій німецького боксера відбудеться 10 січня 2026 року. Кабаєл битиметься проти Дамяна Книби.