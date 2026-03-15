Тайсон відзначив успіхи Усика у надважкій вазі. У коментарі для Fight Hype він назвав українця нинішнім "обличчям боксу".

Що сказав Тайсон про Усика?

Тайсон відзначив досягнення українця на тлі війни в Україні. За словами легендарного американця, історія Усика виглядає майже біблійною.

Чемпіон у надважкій вазі завжди є обличчям боксу. Усик – це саме та клята людина. Це біблійна історія, що його країна перебуває у стані війни, а він чемпіон світу у важкій вазі,
– сказав Тайсон.

Також він зізнався, що був би зацікавлений у поєдинку проти українського боксера.

Мій бій проти Усика? Це було б досить добре. Мені би сподобався такий поєдинок,
– додав ексчемпіон.

Що треба знати про Майка Тайсона?

  • У 1986 році Майк Тайсон став наймолодшим чемпіоном світу в історії надважкої ваги, здобувши перемогу над Тревором Бербіком і завоювавши титул WBC у віці всього 20 років. Пізніше він об'єднав чемпіонські пояси провідних боксерських організацій – WBC, WBA та IBF, ставши беззаперечним чемпіоном світу.

  • У 1990 році зазнав однієї з найгучніших сенсацій у спортивній історії, програвши Джеймсу Дугласу. Надалі його кар'єра поєднувала спортивні досягнення з численними скандалами поза рингом.

  • За інформацією "History", одним із найрезонансніших епізодів став бій 1997 року проти Евандера Голіфілда, під час якого Тайсон відкусив частину вуха суперника. За це він був дискваліфікований і тимчасово позбавлений боксерської ліцензії.