Майк Тайсон є одним із культових боксерів своєї епохи. Однак, його співвітчизник виділив іншого спортсмена у надважкій вазі, повідомляє 24 канал із посиланням на Fight Hype.

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Хто сильніший за Тайсона?

Евандер Холіфілд вважає, що Джордж Форман був сильніше та краще, ніж Майк Тайсон. Саме йому належить рекорд, як найстаршому чемпіону у хевівейті.

Хто був кращим за Майка Тайсона? Джордж Форман. Набагато сильніший, хоча був він і набагато більшим,

– сказав Холіфілд.

Довідка. Джордж Форман ставав чемпіоном Олімпіади 1986 року. Також він був чемпіоном світу за версією WBC, WBA та IBF.

Нагадаємо, що Евандер Холіфілд зустрічався з Джорджем Форманом у 1991 році. Тоді він захистив всі три чемпіонські титули, перемігши співвітчизника за рішенням суддів.