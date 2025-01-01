Тедді Атлас поділився думкою стосовно 20-річного боксера. Американський тренер пророкує велике майбутнє талановитому супертяжу, повідомляє 24 канал із посиланням на THE FIGHT with Teddy Atlas.

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Атлас про Ітауму

Американський фахівець вважає, що Мозес Ітаума цілком можливо стане наймолодшим чемпіоном в історії боксу. Таким чином 20-річний проспект поб'є рекорд легендарного Майка Тайсона.

Це хлопець просто вундеркінд, у нього зараз єдиного є шанс стати наймолодшим чемпіоном хевівейту і побити рекорд Майка Тайсона. Йому не вистачає досвіду, щоб битися зараз з Усиком, Ф'юрі та Дюбуа. Але якщо Ітаума і його команда захочуть піти цим шляхом, то чому б і ні?,

– сказав Атлас.

Довідка. Легендарний Майк Тайсон здобув чемпіонство світу у віці 20 років та 144 днів. Мозесу Ітауме 28 грудня 2024 року виповнилось 20 років.

Тедді Атлас зазначив, що у Мозеса Ітауме є розумний промоутер Френк Воренн. На його думку, він допоможе 20-річному боксеру обрати правильний шлях та піднятись на вершину.