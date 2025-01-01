Тедди Атлас поделился мнением относительно 20-летнего боксера. Американский тренер предсказывает большое будущее талантливому супертяжу, сообщает 24 канал со ссылкой на THE FIGHT with Teddy Atlas.

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Атлас об Итауме

Американский специалист считает, что Мозес Итаума вполне возможно станет самым молодым чемпионом в истории бокса. Таким образом 20-летний проспект побьет рекорд легендарного Майка Тайсона.

Это парень просто вундеркинд, у него сейчас единственного есть шанс стать самым молодым чемпионом хевивейта и побить рекорд Майка Тайсона. Ему не хватает опыта, чтобы драться сейчас с Усиком, Фьюри и Дюбуа. Но если Итаума и его команда захотят пойти по этому пути, то почему бы и нет?,

– сказал Атлас.

Справка. Легендарный Майк Тайсон получил чемпионство мира в возрасте 20 лет и 144 дней. Мозесу Итауме 28 декабря 2024 года исполнилось 20 лет.

Тедди Атлас отметил, что у Мозеса Итауме есть умный промоутер Фрэнк Уоренн. По его мнению, он поможет 20-летнему боксеру выбрать правильный путь и подняться на вершину.