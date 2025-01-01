Речь идет о Хильберто Рамиресе, которого тренирует Малик Скотт. Известный тренер не скрывает, что очень хотел бы увидеть, как его подопечный будет противостоять Александру Усику в одном ринге, сообщает 24 Канал со ссылкой на YSM Sports Media.

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Еще один потенциальный соперник для Усика

Наставник Рамиреса выделил фактор левой руки Хильберто. Поэтому поклонникам бокса было бы интересно увидеть противостояние двух левшей в ринге.

Мне было бы интересно увидеть бой Усика с Рамиресом, моим парнем, которого я тренирую. Мне бы это очень понравилось – два левши, которые приносят на ринг не только силу, они демонстрируют замечательные навыки,

– заявил Скотт.

Интересно, что об этом бое мечтает не только Малик Скотт, но и легендарный боксер и промоутер Рамиреса – Оскар Де Ла Хойя.

Сейчас Усик отдыхает и восстанавливается от реванша против Тайсона Фьюри, в котором оформил вторую за 2024-й год победу над "Цыганским королем". Сразу после второго боя Александр получил вызов на реванш от Даниэля Дюбуа.

Также в СМИ сообщали, что в список потенциальных соперников непобедимого украинца попал китайский супертяжеловес Чжан Чжилей. Сейчас их будущее против Усика зависит в их руках. Ведь 22 февраля и Дюбуа, и Чжилей проведут свои следующие бои.