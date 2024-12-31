Эдди Хирн удивил своим выбором и назвал этого соперника "единственным боем", который он сейчас видит. Известный промоутер говорил о Джее Опетая, сообщает 24 Канал со ссылкой на IFL TV.
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Интересный соперник от Хирна
Промоутер Энтони Джошуа заявил, что этот поединок мог бы стать битвой стилей, а Опетая заслужил на встречу с непобедимым украинским боксером.
Что дальше ждет Усика? Единственный бой, который я сейчас вижу – это поединок против Джея Опетаи. Это будет замечательная битва стилей, но Опетаи надо заслужить на этот бой. Он может подняться в хевивейт и способен соревноваться в этой весовой категории. Это был бы замечательный поединок,
– заявил Хирн.
Напомним, что Усик получил вызов на реванш от Даниэля Дюбуа. Также в СМИ фигурирует информация, что потенциальным соперником украинца является еще китайский супертяжеловес Чжан Чжилей. Однако и Дюбуа, и Чжилей для шанса подраться с Усиком нужно победить в своих следующих боях, которые состоятся в один день – 22 февраля 2025-го года.
Кто такой Джей Опетая
- 29-летний австралийский боксер, который в 20 лет дебютировал на профессиональном ринге.
- С того момента провел 26 бои, в которых показал 100-процентный результат (20 – нокаутом).
- 18 мая 2024-го года Опетая провел реванш против Майриса Бриедиса в рамках андеркарда первого боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде. Джей снова победил по единогласному решению судей и получил вакантный пояс IBF и титул журнала The Ring в первом тяжелом весе.