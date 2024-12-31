Едді Хірн здивував своїм вибором та назвав цього суперника "єдиним боєм", який він зараз бачить. Відомий промоутер вів мову про Джея Опетая, повідомляє 24 Канал із посиланням на IFL TV.
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Цікавий суперник від Хірна
Промоутер Ентоні Джошуа заявив, що цей двобій міг би стати битвою стилів, а Опетая заслужив на зустріч із непереможним українським боксером.
Що далі чекає на Усика? Єдиний бій, який я зараз бачу – це поєдинок проти Джея Опетаї. Це буде чудова битва стилів, але Опетаї треба заслужити на цей бій. Він може піднятися у хевівейт і здатний змагатися у цій ваговій категорії. Це був би чудовий поєдинок,
– заявив Хірн.
Нагадаємо, що Усик отримав виклик на реванш від Даніеля Дюбуа. Також у ЗМІ фігурує інформація, що потенційним суперником українця є ще китайський супертяж Чжан Чжілей. Однак і Дюбуа, і Чжілею для шансу побитись із Усиком потрібно перемогти у своїх наступних боях, які відбудуться в один день – 22 лютого 2025-го року.
Хто такий Джей Опетая
- 29-річний австралійський боксер, який у 20 років дебютував на професійному ринзі.
- Від того моменту провів 26 бої, у яких показав 100-відсотковий результат (20 – нокаутом).
- 18 травня 2024-го року Опетая провів реванш проти Майріса Брієдіса у рамках андеркарду першого бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі в Ер-Ріяді. Джей знову переміг за одноголосним рішенням суддів та здобув вакантний пояс IBF та титул журналу The Ring у першій важкій вазі.