Менеджер відомого супертяжа Чжана Чжілея розповів, що його клієнт має реальні шанси вийти в один ринг проти Олександра Усика. Террі Лейн натякнув на можливий двобій Усик – Чжілей, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Однак для цього китайському боксеру потрібно у наступному поєдинку перемогти Агіту Кабаєла, який запланований на 22 лютого 2025-го року.

На Чжана чекає важкий бій проти Кабаєла. Якщо він переможе, то стане другим у світі після Олександра Усика, що принесе йому можливість побитися за його титули,

– сказав меннеджер Чжілея.

Довідка. У ніч проти 2 червня Чжан Чжілей провів бій проти Деонтея Вайлдера у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. 41-річний потужний китаєць закінчив двобій у 5-му раунді, коли повалив Вайлдера на настил рингу. Чжілей взявся добивати суперника, який зумів підійнятись на ноги, але нестійко тримався на своїх двох. Рефері вирішив зупинити зустріч та присудив дострокову перемогу технічним нокаутом Чжілею.

Такий поворот подій взагалі не входить у плани Даніеля Дюбуа, який кинув публічний виклик на двобій непереможному українцю. Перед цим у "Динаміта", як і у Чжілея, буде ще один бій. 22 лютого Дюбуа поб'ється проти Джозефа Паркера.

Лише у випадку тріумфу Дюбуа зможе претендувати на бій проти Усика. Ще 21 грудня Олександр прийняв виклик Даніеля та попросив саудитів влаштувати йому цю зустріч. Однак британець вже назвав місце, у якому хотів би побоксувати проти українця. І це не Саудівська Аравія.