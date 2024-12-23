Даніель Дюбуа кинув виклик Олександру Усику. Британець заявив, що хоче реваншу та бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Цікаво Чемпіон світу попросив вибачення в Усика після його другої перемоги над Ф'юрі

Потенційне місце проведення бою Усик – Дюбуа

Українець, який у той вечір переміг Тайсона Ф'юрі за одноголосним рішенням суддів, прийняв виклик сміливого Дюбуа. Усик попросив організаторів вечора боксу у Саудівській Аравії влаштувати цей двобій. Однак у Даніеля інші плани на місце проведення можливого поєдинку, пише 24 Канал із посиланням на Boxing News+.

Дюбуа зробив сміливий прогноз на потенційний двобій.

Настав мій час, я обіцяю перемогти Усика, я його точно переможу. Цей бій буде на Вемблі. Я нокаутую Усика,

– сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що Усик вже виходив в один ринг із Дюбуа. Було це 26 серпня 2023-го року у польському місті Вроцлав. Олександр здобув перемогу технічним нокаутом в 9-му раунді.

Слід додати, що Дюбуа якоюсь мірою став чемпіоном світу завдяки Усику. Наприкінці червня цього року Олександр подарував пояс IBF переможцю бою між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, у якому переміг останній. Відтак британець став повноцінним володарем титулу, а Усик через відмову втратив звання "абсолюта", яке здобув у першому бою проти Ф'юрі.