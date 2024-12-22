Усі троє суддів віддали перемогу українському чемпіону 116-112. Олександр Усик завдав другої поразки за рік Тайсону Ф'юрі та закрив рота усім критикам, які відкрито називали його андердогом реваншу.

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Усик переконав Стівенсона

Одним із таких був чемпіон світу у легкій вазі за версією WBC Шакур Стівенсон. Напередодні реваншу американський боксер робив свій прогноз на другий бій, у якому поставив ставку на Тайсона. Хоча теж зробив комплімент Олександру.

Після перемоги Усика у реванші над Ф'юрі, Стівенсон припинив своє мовчання та взяв слово у соцмережах, повідомляє 24 Канал. Одіозний чемпіон світу публічно попросив вибачення в Олександра.

Мої вибачення, Усик. Ти – інший,

– написав Шакур Стівенсон.

Нагадаємо, що саме Шакур Стівенсон у цьому році кидав виклик іншому українському боксеру Василю Ломаченку. Вони навіть вступили у словесну перепалку на вечорі боксу Кроуфорд – Мадримов, але то конкретики справа поки не дійшла.