Мова йде про Хільберто Раміреса, якого тренує Малік Скотт. Відомий тренер не приховує, що дуже хотів би побачити, як його підопічний протистоятиме Олександру Усику в одному ринзі, повідомляє 24 Канал із посиланням на YSM Sports Media.

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Ще один потенційний суперник для Усика

Наставник Раміреса виділив фактор лівої руки Хільберто. Тому прихильникам боксу було б цікаво побачити протистояння двох шульгів у ринзі.

Мені було б цікаво побачити бій Усика з Раміресом, моїм хлопцем, якого я треную. Мені б це дуже сподобалося – два шульги, які приносять на ринг не лише силу, вони демонструють чудові навички,

– заявив Скотт.

Цікаво, що про цей бій мріє не лише Малік Скотт, а й легендарний боксер та промоутер Раміреса – Оскар Де Ла Хойя.

Наразі Усик відпочиває та відновлюється від реваншу проти Тайсона Ф'юрі, у якому оформив другу за 2024-й рік перемогу над "Циганським королем". Одразу після другого бою Олександр отримав виклик на реванш від Даніеля Дюбуа.

Також у ЗМІ повідомляли, що у список потенційних суперників непереможного українця потрапив китайський супертяж Чжан Чжілей. Наразі їх майбутнє проти Усика залежить у їх руках. Адже 22 лютого і Дюбуа, і Чжілей проведуть свої наступні бої.