Майк Тайсон является одним из культовых боксеров своей эпохи. Однако, его соотечественник выделил другого спортсмена в супертяжелом весе, сообщает 24 канал со ссылкой на Fight Hype.

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Кто сильнее Тайсона?

Эвандер Холифилд считает, что Джордж Форман был сильнее и лучше, чем Майк Тайсон. Именно ему принадлежит рекорд, как самому старшему чемпиону в хевивейте.

Кто был лучше Майка Тайсона? Джордж Форман. Гораздо сильнее, хотя был он и гораздо большим,

– сказал Холифилд.

Справка. Джордж Форман становился чемпионом Олимпиады 1986 года. Также он был чемпионом мира по версии WBC, WBA и IBF.

Напомним, что Эвандер Холифилд встречался с Джорджем Форманом в 1991 году. Тогда он защитил все три чемпионских титула, победив соотечественника по решению судей.