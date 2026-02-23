Легенда боксу Майк Тайсон висловив власний вердикт щодо найкращого боксера. Про це повідомляє Boxingnewsonline.

Дивіться також Суперник впав за лічені секунди: у США визначили нового чемпіона WBC

Хто найкращий боксер світу?

"Залізний Майк", як називають боксера, часто згадується у таких дебатах, адже він зарекомендував себе як "найжорстокіший чоловік на планеті" під час запеклих боїв у 1980-х роках.

Він став наймолодшим чемпіоном світу у важкій вазі в історії, однак несподівана поразка від Бастера Дугласа поклала край його домінуванню.

Хоча згодом Тайсон знову став чемпіоном, подальші поразки від таких зірок боксу, як Евандер Холіфілд та Леннокс Льюїс, дещо применшили зазіхання "Залізного Майка" на звання одного з найкращих усіх часів.

Однак спортсмен, схоже, не погоджується з цим. Коли його запитали, кого він вважає двома найкращими боксерами, Тайсон поставив лише Мухаммеда Алі вище за себе.

Він переконаний, що більшість людей погодиться з його думкою.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, коефіцієнти та прогнози. Ліцензований букмекер допоможе більше пізнати світ боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Хто очолює рейтинг найкращих боксерів?